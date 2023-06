Il Rolo prende Serroukh Macca lascia la Vianese

di Giuseppe Marotta

Il Rolo si muove per la prossima Eccellenza e ha preso Mehdi Serroukh, attaccante del ’99 che era alla Modenese, squadra che non si iscriverà al campionato in quanto unirà le forze col Cittadella Vis Modena (verrà iscritta una sola squadra col nome di quest’ultima).

In Promozione un difensore molto richiesto lascia la Vianese: è Christian Macca (foto), classe ’95 che ha, appunto, diverse chiamate da Eccellenza e Promozione (è anche ex Arcetana, Scandianese e Bagnolese), e nelle prossime settimane deciderà la destinazione. Non si placa l’attività in entrata dell’Arcetana, che potrà contare in difesa su Filippo Pignatti, classe 2003 ex giovanili Mantova e che nell’ultima stagione ha giocato in Eccellenza a Rolo. Torna, inoltre, in biancoverde un profilo proprio di Arceto: è Lapo Montanari, centrocampista del ’99 che era alla Vianese nell’ultima annata. Lascerà l’Arcetana, invece, Samuel De Martino, difensore del 2002, che andrà a giocare altrove. Infine, va in prestito al BaisoSecchia Gianluca Brevini, portiere del 2002: è una conferma per il club baisano, che punterà ancora su questo profilo. A proposito di Baiso, è ai saluti Samuele Coriani, difensore del 2002.

Doppio colpo di ottimo livello per i neroverdi della Sammartinese, che si appresta a giocare il primo campionato di Promozione della storia. Arriva dal San Prospero Correggio Djamaradim Djabre, attaccante del ’97 che ha giocato nelle ultime stagioni, come detto prima, al San Prospero Correggio in Prima con ottimi risultati. Con lui arriva anche Agyeman Denis Owusu, centrocampista del 1989 che nelle ultime quattro stagioni ha giocato nella Riese: un profilo d’esperienza.

Rinforzo importante per il Montecchio, che quasi sicuramente farà l’Eccellenza (nonostante la finale regionale persa, è probabile il ripescaggio a causa di diverse fusioni della stessa categoria): arriva Davide Borghi, difensore del ’99 che era il capitano del BibbianoSan Polo nelle ultime stagioni.

Il Castellarano è pronto a salutare Alexander Koduah, duttile difensore del 1990.

In Prima categoria scatenata la Povigliese che ha preso un altro giocatore: è Dieng Papa Bella, centrocampista del 2000 che nell’ultima stagione ha giocato in Promozione col Brescello.