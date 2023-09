Il Rolo s’aggiudica il derby

ROLO

3

CORREGGESE

2

ROLO: Grigoli, Ranieri, Errichiello (20’st Amadei), Faraci, Buffagli, Budriesi, Serroukh (38’st Minutolo), Tamagnini, Fofana (23’ st Fiocchi), Lari, Napoli (30’ st Galli). A disp. Panza, Coviello, Amura, Lotti, Scachetti. All. Ferraboschi.

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Colombo (41’ st Galletti), Gigli, Vittorini (9’ st Bertozzini), Andolina (26’ st Catellani), Galli, Staiti (15’ st Simoncelli), Leonardi, Luppi, Pasquini (26’ st Mastaj). A disp. Cavazza, Candeloro, Mollicone, Inverardi. All. Soda. Arbitro: Delucca di Bologna. Reti: 20’ Fofana (R), 30’ Leonardi (C); 10’ st rig. Napoli (R), 14’ st Galli (C), 35’ st Fiocchi (R). Note: espulsi mister Soda (C) e Vittorini dalla panchina per proteste. Ammoniti Gigli, Vittorini, Ghizzardi, Errichiello e Budriesi.

Un gol di Fiocchi a 10’ dal termine risolve in favore del Rolo il derby di Coppa Italia con la Correggese che, dopo aver rimontato due volte, è costretta alla resa. I padroni di casa passano a condurre con Fofana, ma gli ospiti replicano alla mezz’ora con Leonardi; nella ripresa Galli risponde al rigore dell’ex Napoli, prima dell’acuto finale che fa scattare la festa dei locali e rende incerta la lotta qualificazione.