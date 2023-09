Il San Martino chiude il ritiro in Romagna. Allenamenti, balli e la sfida col Rubicone

Come negli anni passati, la preparazione ai campionati di pallavolo di pertinenza per il Volley Ball San Martino passa da un breve ritiro in Romagna, sia per le formazioni senior, sia per le giovanili. Week doppio, quest’anno, il primo con il settore giovanile e la prima divisione maschile, il secondo per le quattro serie maggiori, B e C maschile e B e C femminile, tutte griffate Ama. Il programma della tre giorni di Viserbella di Rimini è passato per gli allenamenti giornalieri, ma anche per pranzi in compagnia e serate di passeggiate, musica e balli, il tutto per cementare lo spirito di gruppo e di appartenenza alla grande famiglia del VBSM. Quest’anno si è aggiunta anche una novità, quella dell’allenamento congiunto della Serie B maschile con il Rubicone, vinta per 3-0 dagli All Blacks sammartinesi (25-19, 25-16, 25-17). Il prossimo impegno è sabato 23 alle 18 a Sassuolo.