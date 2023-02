Il San Prospero si gioca la semifinale

Oggi alle 20,30 i quarti di finale della Coppa Emilia Romagna di Prima categoria. L’unica reggiana ancora in corsa è il San Prospero Correggio, che giocherà sul campo del Maranello: arbitrerà Lorenzo Dalsasso di Bologna. Gli altri tre match sono Civitella-Riccione, Felsina-Pontevecchio e Soragna-Sorbolo Biancazzurra. Il San Prospero in campionato (girone C) è in piena lotta per la vetta. La classifica recita così: Daino Santa Croce 39, Guastalla e San Prospero 38, Quattro Castella 37, Luzzara 36, Masone 35, Virtus Libertas 34, e via dicendo. Tutte lì. Il Maranello milita nel girone D, e non è da meno: guida la graduatoria con 47 punti (+1 sulla Madonnina). Tutto questo per dire che ci sono i presupposti per una sfida d’alto livello. Il San Prospero Correggio arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato Virtus Correggio (1-0), Reggiolo (ai rigori), Daino Santa Croce (3-0) e Sammartinese (3-0). Il Maranello ha già incontrato una reggiana nel cammino di Coppa: ha superato il Nonantola (3-0), il Pavullo (4-1), il Montombraro (ai rigori), e la reggiana Virtus Libertas (3-1). Le gare di oggi saranno secche (non c’è il ritorno); in caso di parità nei 90’, si andrà direttamente ai calci di rigore (niente supplementari). Le 4 vincenti affronteranno un sorteggio per definire gli accoppiamenti: le semifinali si giocheranno su campo neutro, e prevedono, in caso di pari nei 90’, i tempi supplementari.