Il Sant’Ilario entra nelle magnifiche 8

Ottavo posto e ultimo pass per i play-off quasi blindato. Obiettivo minimo centrato per la nobile decaduta S.Ilario che regola (2-1) il Fogliano grazie a Fall e Philip e mantiene 5 punti di margine a 180’ dal gong sul duo Vetto-Sporting Tre Croci. Incredibile ko casalingo del Vetto trafitto dall’ex maglia nera RamisetoLigonchio trascinato da Volpi, Belbusti e Martinelli, mentre gli scandianesi annichiliscono (3-0) una Plaza Montecchio sprecona sotto porta. Sale in terza piazza il Fosdondo che supera (3-1) il Felina, ormai lontano dai posti al sole. Con una ripresa gagliarda la regina Saxum United rimonta da 0-2 a 2-2 sulla vice-regina Rapid Viadana con il diagonale di Fofana e l’incornata di capitan Gangemi. Argento sempre condiviso con la Reggio Calcio che scatta due volte a Cadelbosco con la punizione di Bedeschi e l’inzuccata di Costi, ma si fa riprendere da Galeotti e Sergio.