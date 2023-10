Il Santos fa miracoli. La Plaza rimonta e vince

Big-match e primato solitario per il Santos 1948 del coach Cattani che balza davanti a tutti nel girone D di Seconda categoria. I cittadini piegano all’inglese la Saxum United dopo un primo tempo molto equilibrato con occasioni da entrambe le parti; la svolta ad inizio ripresa grazie al tocco di fino disegnato da Gibertoni su cross di Gaspari e al penalty di Loforese guadagnato su incursione di Anceschi.

Risale la china la Barcaccia che esulta (3-2) sul terreno della matricola Rapid Viadana capace di annullare un doppio svantaggio in seguito ai gol-lampo di Mirabella e Cocci, quest’ultimo pescato sul secondo palo dopo uno scambio Falbo-Cominci. Decisivo a metà ripresa lo stesso ex montecchiese Mirabella. Spreca troppo sotto porta lo United Albinea che alla fine si deve accontentare del 2-2 nella tana dello Sporting Cavriago che sblocca col penalty di Bonilauri. I gialloneri impattano e sorpassano con le conclusioni da fuori sganciate da Ferrante e Iori, ma nella ripresa si fanno riprendere da un altro rigore imbucato dallo stesso Bonilauri. Pari ad occhiali nella prima sulla panchina della Borzanese per mister Benetti nella sfida col Roteglia; locali vicini alla rete due volte con l’ariete Spallanzani cui risponde sempre presente il guardiano Gualandri. Continua il magic moment della Virtus Mandrio che nel girone modenese consolida la terza piazza violando (2-3) la tana della Fortitudo stesa dalla doppietta del puntero Tulipano (spizzata su corner e shoot da fuori) e dalla girata di capitan Nappo al termine di un contropiede. Entra in zona play-off la Virtus Calerno che esulta sul terreno del Gattatico impallinato due volte nella ripresa dopo una prima frazione all’insegna dell’equilibrio. Falcone risolve in mischia con un perfetto diagonale, quindi euro-gol dell’ex falketto Falbo con una conclusione al sette da oltre 30 metri. La paura di perdere domina la sfida Levante-Mezzani che non schiodano la parità.

In Terza categoria ritorna al successo la Plaza Montecchio che supera in rimonta il Cavriago grazie alla strepitosa conclusione a incrociare nel sette di Casini e all’incornata di Busanelli; ospiti in vantaggio al riposo grazie alla calibrata punizione griffata De Gregorio. Dopo il ko nell’ultimo turno, torna a marciare la capolista S.Ilario corsara all’inglese sull’Inter Club Parma grazie a Benassi e Thiago Alves. Identico score per la Casalgrandese sul Fogliano che permette agli ospiti di tenere il passo del Vetto; decisivi gli acuti di Riella e Guidetti.