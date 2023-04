"Il Saxum non sarà una meteora. E ora faremo una grande festa ogni domenica..."

di Giuseppe Marotta

Il triplice fischio di Plaza-Saxum di domenica (0-2) ha sancito la matematica promozione della Saxum United in Seconda categoria.

Trionfo arrivato con 3 turni d’anticipo, dopo un campionato dominato. Al momento sono 66 i punti raccolti in 27 turni. Ben 21 vittorie, solo 6 gare non vinte (3 pari, 3 kappao).

Renzo Poli, direttore sportivo, quali sono le sensazioni del giorno dopo?

"Sono sincero: vero, mancava la matematica, ma dentro di me ero sicuro della promozione. Però ben venga la matematica...".

Giunta con tre gare d’anticipo.

"Onoreremo fino in fondo la stagione, per fare in modo che siano tutti alla pari, è giusto così". Centrate la Seconda categoria dopo due anni dalla vostra nascita.

"Sì, siamo nati nel 2021 dalla fusione tra Ambrosiana e Quaresimo. Lo scorso anno ci è mancato qualcosa, forse un po’ di fattore ‘C’…".

Quest’anno avete dominato...

"Abbiamo dei buoni giocatori, devo ringraziare alcuni atleti della rosa che tramite amicizie mi hanno fatto conoscere profili di ottimo valore. Qualche nome nel cassettino lo avevo anche io, è stato un lavoro di squadra. Con quattro-cinque pedine rispetto l’anno scorso abbiamo fatto quel salto che mancava". Avete già pensato al futuro?

"Bisognerà parlare con la società, ora certi discorsi sono prematuri. Però direi che la sensazione è quella di puntare sulla continuità: magari riconfermando il nostro blocco, che secondo me sarebbe già in grado di fare buone cose in Seconda. Non dico vincere il campionato, ma fare buone cose. Poi vedremo, ne parleremo, capiremo le indicazioni quali saranno".

E il mister?

"Marcello Codeluppi l’ho voluto fortemente, ci ho creduto, veniva dalle giovanili. Ha messo in ordine la mira rispetto l’anno scorso, e quest’anno ha colpito. La logica vuole che verrà riconfermato".

Come va il settore giovanile? "Fondamentale. Abbiamo sempre convocato alcuni Juniores del 2005, l’obiettivo negli anni è portare più ragazzi possibili in prima squadra".

Come festeggerete?

"I ragazzi ci hanno dato dentro già domenica (ride, ndr). Hanno detto che faranno festa ogni domenica da qui alla fine, quindi mancano tre feste. Poi faremo un ritrovo tutti insieme a fine stagione, è giusto così".

Domenica avevate le maglie celebrative?

"Certo. Col numero "2", che si riferisce alla Seconda, al posto della "s" di Saxum".