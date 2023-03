Il sogno di Giacomo è realtà Arriva il debutto negli Élite

Debutto e compleanno per un giovane ciclista reggiano. Giacomo Tagliavini, che oggi compie 19 anni, domenica inizia una nuova avventura sportiva con la casacca del Team Beltrami Tsa Tre Colli, la sua nuova squadra: è la prima gara nell’impegnativa categoria Elite e coincide con il Gran premio Giacobazzi di Nonantola.

"All’idea del debutto un po’ sono emozionato, ovviamente. E lo faccio con il Team Beltrami, una squadra del mio territorio, in una corsa a pochi chilometri da casa, dove spero che tra il pubblico ci siano anche i miei amici", afferma Giacomo Tagliavini, studente di Cavriago.

"Mi affaccio alla categoria Elite Under 23 con molta umiltà, ma anche con la giusta determinazione. In questi mesi di allenamenti ho conosciuto i nuovi compagni e lo staff della squadra. E’ un bel gruppo, giovane, dove comunque ci sono corridori già più esperti di me.

Le prime gare saranno come un apprendistato, però io ce la metterò tutta perché questa fase sia rapida. Sono il primo reggiano a correre con il Team Beltrami, è motivo d’orgoglio e una spinta a fare bene. Se sono arrivato fino a qui è stato anche grazie alle mie precedenti formazioni, il Cavriago e la Nial, che voglio ringraziare per quello che mi hanno dato", conclude gustandosi la soddisfazione di questo momento magico, coronamento di un lungo percorso nel segno dei pedali.

La competizione di Nonantola si svolge su un circuito pianeggiante di 9,5 chilometri da percorrere 13 volte, per un totale di 123 chilometri. La formazione del team manager Stefano Chiari schiera Edoardo Burani (2004), Ettore Loconsolo (2004), Nicola Rossi (2003) e Michael Vanni (2003), oltre Tagliavini. Si tratta del debutto pure per Loconsolo.

La squadra di Taneto di Gattatico fa parte della sfera Continental e dopo la prova Under 23 nel Modenese, si concentrerà sugli impegni professionistici: il 19 marzo ecco il memorial "Per sempre Alfredo" a Sesto Fiorentino), dedicato al c.t. Martini, e dal 21 al 25 marzo si pedala alla Settimana internazionale di Coppi e Bartali, consolidata corsa a tappe che parte dalla Romagna per concludersi a Carpi. Queste le frazioni della Coppi e Bartali organizzata dal Gs. Emilia, che avrà le ultime due frazioni a ridosso del Reggiano, a pungolare la presenza degli sportivi di casa nostra: 21 marzo, Riccione-Riccione (161 km.); 223, Riccione-Longiano (172 km.); 233, Forlì-Forlì (139 km.); 243, Fiorano-Fiorano (168 km.); 253, cronometro Carpi-Carpi (18 km.).

Un mese intenso per il Team Beltrami, dove i giovani tenteranno di essere protagonisti sia tra gli under che tra i professionisti.

Massimo Tassi