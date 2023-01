Il suo soprannome era Zidane

Lo "Zidane della B": Lamberto Zauli (51 anni, nato a Roma) era un trequartista elegante di un calcio che non c’è più, che governava 190cm con tecnica e movenze sinfoniche. A Reggio ha allenato dal 3 gennaio 2012 al 24 dicembre 2012 (subentrando a Amedeo Mangone). Prima stagione: 9° posto in C. Va peggio l’annata successiva: a dicembre subentra Luigi Apolloni; a marzo 2013 ritorna Zauli che salva i granata (i playout col Cuneo sono storia). Da giocatore, celebre il gol al Chelsea (nel ’98 col Vicenza) nella semifinale d’andata di Coppa delle Coppe vinta 1-0. In carriera 146 presenze in A (20 gol e 9 assist), 158 in B (28 gol e 3 assist), e 168 in C (23 gol, 4 assist). Le squadre: Modena, Centese, Fano, Ravenna, Crevalcore, Vicenza, Bologna, Palermo, Sampdoria, Cremonese e Bellaria. Bacheca: 2 campionati di B (Vicenza 2000 e Palermo 2004), uno di C2 (Crevalcore ’94) e 2 di C1 (Ravenna ’93 e ’96). Poi da tecnico: Bellaria, Fano, Reggiana, Real Vicenza, Pordenone, Santarcangelo, Teramo, primavera Empoli, Juventus (dal 2019 al 2022, primavera e under 23 in C) e il Sudtirol.