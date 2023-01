Il Team Beltrami prova a fare un salto di qualità

Ciclismo, nuova formazione per il Team Beltrami e atleti reggiani a caccia di gloria domenica ai campionati italiani di ciclocross a Roma. Partiamo dal Team Beltrami che, rientrato dalla preparazione svolta in Toscana tra le colline livornesi e la Costa degli Etrsuchi, ha annunciato il gruppo per la stagione che è alle porte. Si prevede già domenica la presenza di alcuni atleti ai campionati italiani di ciclocross di Roma. All’importante manifestazione tricolore parteciperà inoltre Luca Paletti per i colori della Bardiani Csf Faizanè. Paletti, reggiano, è un classe 2004 che si è recentemente aggiudicato il trofeo Città di Flero nel Bresciano. Sta attraversando un momento di buona forma. La squadra 2023 della Beltrami è composta da sedici atleti: Filippo Agostinacchio (2003), Fabio Bassignana (2004), Andrea Biancalani (2000), Edoardo Burani (2004), Federico Ceolin (2000), Matteo Freddi (2001), Lorenzo Gobbo (2002), Ettore Loconsolo (2003), Matteo Lovera (2003), Thomas Pesenti (1999), Lucio Pierantozzi (1998), Andrea Piras (2002), Alex Raimondi (2000), Nicola Rossi (2003), il reggiano Giacomo Tagliavini (2004), Michael Vanni (2003). Sull’ammiraglia Enea Farinotti e Roberto Miodini. La formazione fa parte del contesto Continental e si cimenterà nelle gare Under 23, professionistiche e potenzierà l’attività nel ciclocross. "Abbiamo rinforzato la squadra che l’anno scorso aveva fatto...