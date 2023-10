Il Team Reggio vola in Sudafrica

Sarà formata da 22 giovani atleti tra i 14 e i 17 anni la delegazione reggiana che partirà giovedì alla volta del Sudafrica per partecipare alla nuova edizione degli "Or Tambo Soncini Social and Cohesion Games", la manifestazione sportiva multinazionale che ricorda uno dei principali leader dell’African National Congress e l’assessore reggiano Giuseppe Soncini, impegnato, a fine anni ’80 contro l’apartheid. Le gare si svolgeranno nel prossimo weekend a Johannesburg, ma i reggiani resteranno nella nazione Arcobaleno sino al 4 novembre, perché il viaggio sarà anche occasione per visitare alcuni luoghi simbolo. Sono previste infatti visite al carcere di Robben Island, dove Mandela restò detenuto per oltre 20 anni, ma anche alla biblioteca di Pretoria che porta il nome di Giuseppe Soncini e della moglie Bruna Ganapini, presente alla conferenza svoltasi al Polo Digitale. La signora Ganapini Soncini ha salutato i partenti con l’auspicio che "siano ambasciatori della nostra città, vivano quest’esperienza, che resterà per sempre nei loro cuori, con orgoglio". I concorrenti provengono da Self Atletica, Reggiana Nuoto e, per la prima volta, da una società sportiva della provincia, la Polisportiva Albinetana. A rappresentare il comune collinare l’assessore Daniele Menozzi, mentre per Reggio il sindaco Luca Vecchi ha ricordato "il legame mai interrotto col Sudafrica" invitando i ragazzi a comprendere "il valore non solo sportivo ma anche formativo e culturale del loro viaggio. Potranno gareggiare insieme a tanti giovani sudafricani mentre a fine anni ’80 il Santa Maria accoglieva i feriti della lotta contro l’apartheid".

Numerosi gli sponsor che sosterranno "Team Reggio Emilia" (il nome della squadra) nella trasferta. Polo Digitale curerà la comunicazione e ha ideato le divise degli atleti, che saranno affiancati da Mauro Rozzi, presidente della Fondazione per lo Sport e dalla direttrice Silvia Signorelli.