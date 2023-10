Il team si sblocca. Successo a Varese

VARESE

71

UNAHOTELS

103

ROBUR ET FIDES VARESE: Santinon 8, Zeleznov 2, Scola Rocchetti 8, Cosma 4, Rotoni 11, Scodeggio 6, Praderio, Capellaro 5, Free, Librizzi 16, Girardi, Maddalin Santin 11.

UNAHOTELS: Camara 16, Pastorelli 7, Suljanovic O. 36, Beltrami 2, Bonaretti 6, Lusetti 6, Mainini 6, Obayagbona 6, Suljanovic I. ne, Yadde 6, Deme 10, Abreu 2. All. Menozzi.

Arbitri: Marenna e Vastarella di Varese. Parziali: 25-29, 36-55, 56-78.

Prima vittoria stagionale per l’Under 19 Unahotels di coach Menozzi che alla quarta giornata riesce a sbloccarsi con una prova di autorità, compiendo il blitz sul parquet della Robur et Fides Varese. Dopo un primo quarto di studio, i baby biancorossi hanno piazzato un primo importante break nel secondo parziale e poi hanno chiuso i giochi nell’ultimo periodo. Mattatore ed MVP del match, il lungo austriaco Omer Suljanovic, autore di 36 punti, che non ha fatto sentire la mancanza del fratello Imran, fermo ai box per un problema fisico.

c.c.