Il teatro Valli farà il giro del mondo insieme a Cannavaro, Capello e Toni

di Giuseppe Marotta

Immaginate tre super campioni che si mettono in gioco, al Teatro Municipale "Romolo Valli" di Reggio Emilia, per una sorta di ode al calcio italiano. Ieri questo scenario ha preso vita: Fabio Capello, Fabio Cannavaro e Luca Toni (nella foto a fianco) hanno girato un video promozionale in onore del nostro calcio, quest’anno assoluto protagonista nei quarti di finale delle competizioni europee con 6 squadre (Napoli, Milan e Inter in Champions, Juventus e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference). "Si tratta di un risultato unico in questa stagione, e volevamo celebrarlo", rimarca Lorenzo Dallari, giornalista reggiano e direttore editoriale e social della Lega Serie A. Poi ci racconta: "Questo spot, girato da una troupe cinematografica, nei prossimi giorni viaggerà per il mondo. Sarà sui nostri social, su vari broadcaster internazionali, su 220 televisioni in tutto il globo. Ringrazio la fondazione "I Teatri" di Reggio per la disponibilità".

Perché proprio il "Valli": "Questo luogo ha una sua magnificenza. Sarà una bella opportunità per Reggio". La scelta è ricaduta su tre icone come Capello, Cannavaro e Toni: "Rappresentano il calcio italiano vincente. Due sono campioni del mondo; Cannavaro è napoletano e Toni emiliano, per sottolineare il coinvolgimento dell’Italia intera. Capello è un allenatore che ha scritto la storia". Il contenuto dello spot: "Il titolo potrebbe essere ‘Calcio is back’, frase che Capello pronuncerà. Attenzione: ‘calcio’ e non ‘football’, la distinzione è importante. Dicono che il calcio italiano sia troppo tattico, ma almeno per una stagione è tornato competitivo".