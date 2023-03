Il tennis celebra due allori regionali

Il Circolo Tennis San Martino si è aggiudicato il trofeo Quattrocchi, campionato regionale invernale indoor di terza categoria femminile, regolando 2-0 in finale Faenza.

Successi di Elisabetta Leoni, che non ha lasciato nemmeno un game a Aurora Fabbri, poi a chiudere i conti è stata Sofia Pianzi, che ha superato 4-3, 4-3 Sofia Regini accendendo la festa del circolo di San Martino (nella foto a fianco la squadra vincitrice).

Conferma sul trono emiliano-romagnolo della categoria Over 55 maschile per il CT Reggio, che si aggiudica per il secondo anno di fila il trofeo Mingori: decisivo il 2-1 in finale sul CT Rimini, battuto nonostante l’assenza del maestro Renato Medioli, ai box per un infortunio alla schiena.

Dario Zoboletti fa l’impresa superando in 3 set l’ex seconda categoria Andrea Briolini col punteggio di 3-4, 4-2, 4-2, mentre Enrico Sansone cede con un duplice 4-2 ad Andrea Leurini.

Nel doppio è stata poi la prestazioni ai limiti della perfezione di Maccari-Zoboletti a regalare il titolo, con un 4-0, 4-1 che non ammette repliche contro Leurini-Milano.

E così per il circolo cittadino arriva un’altra soddisfazione importante.