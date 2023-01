Il terzo portiere sarà il giovane Marconi

Alessandro Marconi sarà il terzo portiere della Reggiana e occuperà, almeno numericamente, il posto lasciato vacante da Martin Turk, estremo difensore sloveno di proprietà del Parma e recentemente passato alla Sampdoria. Marconi, cresciuto nel settore giovanile granata, è rientrato poche settimane fa alla ‘casa base’ dopo una prima parte di stagione non esaltante al Lentigione, ma ha comunque convinto i tecnici granata a dargli fiducia. Le gerarchie restano definite: il primo sarà Venturi e il secondo Voltolini, ma per il classe 2002 si tratta comunque di una buona opportunità di rilancio dopo un periodo no. Nel frattempo continuano le prevendite per l’importante match di domani (14,30) quando al ‘Città del Tricolore’ la Reggiana ospiterà l’Alessandria. I biglietti possono essere acquistati online tramite il circuito www.vivaticket.it (fino alle 15,15 di domani) al ‘Reggiana Calcio Store’ di via Piccard 16B oppure alle biglietterie dello stadio che saranno aperte al pubblico a partire dalle 13 e fino alle 15,15.