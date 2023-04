Il Torneo della Montagna al via domenica 11 giugno Cerredolese e Querciolese portano a 14 le iscritte

di Giuseppe Marotta

Ecco le prime ufficialità sul Torneo della Montagna 2023 (71ª edizione): Giovanissimi (nati dal 2008 al 2010) e Dilettanti cominceranno domenica 11 giugno, con finali sabato 29 luglio. Le società dovranno iscriversi entro sabato 6 maggio. Entro giovedì 18 maggio, invece, dovranno consegnare le liste dei locali (massimo 18 atleti).

Novità nei Dilettanti: c’è l’introduzione del giocatore "residente storico" (figura diversa dal "montanaro", che continuerà ad esistere). Saranno considerati "residenti storici", rispetto ad un determinato comune, gli atleti che soddisferanno almeno due dei seguenti criteri: quelli nati nel comune in questione (o che sono residenti lì dalla nascita), quelli che hanno risieduto nel comune per almeno 10 anni continuativi, e quelli che hanno giocato come residenti effettivi in almeno 5 edizioni del Montagna nelle squadre del comune in questione. Ogni società ne potrà mettere 2 in lista (ne gioca uno per volta). Questa nuova normativa, giusto per fare un esempio, va a "sistemare" situazioni come quella del bomber del Baiso Daniele Barozzi, che nelle ultime edizioni ha giocato nel suo Baiso come "esterno" o come "figlio di nato" perché residente in un altro comune, mentre ora potrà partecipare come "residente storico". Una norma che aiuterà diverse società, visto che molti giocatori si trasferiscono verso la Bassa per motivi di lavoro, perdendo così lo status di "locale" nel loro comune d’origine.

Le squadre: probabile un’edizione a 15 team. Al momento molto difficile arrivare a 16. La grande novità rispetto all’ultimo aggiornamento è il ritorno, dopo 25 anni, della Cerredolese (comune di Toano). Nello stesso comune, però, non ci sarà il Corneto. Notizie positive da San Giovanni: la Querciolese ci sarà. Ricapitolando: Baiso, Cervarezza, Borzanese, i campioni in carica del Felina (nella foto il capitano Lorenzo Zanelli), Collagna, Cerrè Sologno, Cerredolese, Gatta, Vettus, Olimpia Roteglia, Carpineti, Castelnovo Capitale, Leguigno e Querciolese. Siamo a 14, e la speranza del Csi è che una società di Canossa riesca ad iscriversi.

Capitolo Juniores: parteciperanno atleti nati dal 2005 al 2007. Iscrizioni entro sabato 13 maggio, liste entro sabato 20 maggio. Inizio: martedì 13 giugno, e finale giovedì 27 luglio. Lo scorso anno solo 4 squadre, ma quest’anno sicuramente il numero sarà superiore.