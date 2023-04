Il Tricolore aspetta Potenza Picena

Impegno casalingo per l’Hockey Prato Città del Tricolore (15), in campo domani alle 15 in via Avvenire Paterlini nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A1 maschile. Dopo il colpo esterno di Bologna, che le ha permesso di restare al comando della graduatoria con 5 successi in 6 gare, la formazione di Chaves riceve Potenza Picena (7), quarta forza del torneo e reduce dal duplice ko con Juvenilia Uras e Padova: l’obiettivo è replicare il rotondo 5-0 con cui Prandi&C. tornarono vittoriosi dalla sfida in terra marchigiana dell’andata.

Nella giornata domenicale, invece, comincia il proprio campionato l’Under 16, che alle 12 fa visita al Cus Padova; alle 14 chiusura dedicata alla Serie B maschile, che gioca al "Balestri Gambini" con Brescia.