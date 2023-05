Il Tricolore espugna Padova Ma la promozione resta un rebus

Vittoria esterna per l’Hockey Prato Città del Tricolore (21), che ritrova il sorriso sul campo del Cus Padova (15), terzo della classe, imponendosi 5-3. La formazione cittadina approccia al meglio il match e va avanti di 3 reti grazie ad altrettante marcature dello scatenato Domene che, alla fine, segnerà tutte le reti della squadra mantenendola in vetta alla classifica. Le cattive notizie, però, arrivano dalla vittoria nel finale della Juvenilia Uras, che regola 4-3 Bologna ed è favorita negli scontri diretti con gli uomini di Chaves: se sabato prossimo entrambe le squadre chiuderanno con una vittoria, in Elite andranno i sardi.