Il Tricolore ospita i sardi della Juvenilia

Sfida in vetta per l’Hockey Prato Città del Tricolore (6), in campo alle 15 in casa nella terza giornata di Serie A1 maschile. La formazione di Chaves, sul sintetico di via Avvenire Paterlini, ospita i sardi della Juvenilia Uras (6) provando a dare continuità ad un ruolino che finora li ha visti sempre vincenti e senza reti al passivo, come dimostrano il 7-0 dell’esordio con Bologna e il colpo esterno di Potenza Picena (5-0) di 7 giorni fa. Attenzione tuttavia agli ospiti, squadra tutt’altro che abbordabile.

In A1 femminile il Tricolore (0) gioca domani alle 15 nella seconda trasferta romana di fila contro l’Unione Hockey Capitolina (3): dopo aver raccolto applausi ma nessun punto nelle prime due uscite, la matricola allenata da Grazioli prova a muovere la graduatoria.