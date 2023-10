Il Tt Reggio solo al comando

Il TT Reggio Grissin Bon centra la terza vittoria consecutiva e rimane solo in vetta al campionato di Serie A2.

A Villa Bagno il team cittadino supera 4-0 i toscani del Cascina, concedendo loro un solo set in quattro match: sugli scudi, come sempre il romeno Alin Spelbus, autore di un duplice 3-0 a Petrica Nita e Costantino Cappuccio, metre gli altri punti sono di Matteo Gualdi (3-1 a Cappuccio) e Damiano Seretti (3-0 a Pecchi). Dopo la sosta, prevista per sabato prossimo, si tornerà in campo il 5 novembre sul campo dei bresciani del Maco Polo.

In B1 la seconda formazione del TT Reggio, griffata Ferval, passa 5-1 sul Montemarciano e sale anch’essa al primo posto: decisive le doppiette di Wenyu Liu e Filippo Corniani, mentre a completare lo score è il punto di Vincenzo Sanzio.

Ancora ferma al palo, invece, l’Audax Sun Ballast Poviglio, sconfitta 5-2 a Camerino con punti della bandiera di Rocco Conciauro e Luca Ziliani.