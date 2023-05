Il "Turina" è ostico: un’unica vittoria ai tempi di Colucci

Quella del "Turina" non è una sfida notoriamente semplice per la Reggiana, che in riva al lago di Garda ha giocato 8 volte nella sua storia, rimediando una sola vittoria: quella della Tim Cup 201617, quando gli uomini di Leo Colucci si imposero 3-2 ai tempi supplementari dopo esser stati ripresi due volte dai bresciani. Lo 0-1 fu opera, dagli 11 metri, di Marchi, poi – dopo il pari sempre dal dischetti di Bracaletti – il raddoppio arrivò per mano di Nolé. A 2’ dal triplice fischio finale il 2-2 di Romero, prima del definitivo tris ad opera di "Big Drive" Guidone al 12’ del primo overtime. I precedenti più recenti sono quelli dei playoff della passata stagione ed entrambi non portano in dote ricordi positivi: lo scorso 17 maggio Guerra (che insieme all’ex Correggese Ferretti è il miglior marcatore della sfida con 4 reti) firmò l’1-0 dell’andata che, unito al colpo esterno del Città del Tricolore firmato da una doppietta di Miracoli e dall’inutile 1-2 di Cremonesi, sancì la clamorosa eliminazione della Reggiana. Sono 4 le vittorie gardesane davanti al pubblico amico, mentre in 3 occasioni la sfida è terminata pari: l’ultimo segno "X" risale al gennaio 2020, con un 1-1 col provvisorio vantaggio granata di Scappini.