Il Vezzano acciuffa il pari al 92°. Felina, in panchina arriva Ferretti

Nell’anticipo di Promozione, girone B, il Vezzano ha acciuffato in extremis (minuto 92) il pareggio per 1-1 col Castellarano: decisivo un tap in di Spadacini, che ha risposto al sigillo degli azulgrana firmato Alessandro Galli al 56’.

Punto buono per i gialloblù, mentre il Castellarano rallenta la corsa ai playoff (che è comunque appena all’inizio).

In Prima, nel girone C, stesso risultato (1-1) tra Rubierese e Reggiolo. Ospiti avanti al 10’ con un autogol di Amdouni, e al 40’ i ragazzi di Rubiera hanno trovato il pari con Guidetti.

Poi il girone B di Seconda categoria, col brutto tonfo in terra piacentina per l’Fc 70 di Sant’Ilario: 3-0 netto in favore del Pro Villanova.

Nel girone D, colpo esterno della Gualtierese al "Fratelli Campari" di Bagnolo.

Virtus Bagnolo sconfitta per 1-0 per il gol di Setti siglato al minuto 33.

A causa di un infortunio alla spalla di Sorra della Virtus, è dovuta intervenire l’ambulanza (la società fa sapere che non c’è nulla di preoccupante), e questo ha causato un maxi recupero di 23 minuti.

Nel girone E remuntada del Rubiera Calcio: Crotti e Tomei ribaltano l’iniziale vantaggio della Fonda Pavullese con Basmak, per il 2-1 finale.

Poi la Terza: altra vittoria per la Casalgrandese che a Ligonchio ha superato gli Amici di Davide con le reti di Riella (60’) e Manzo (94’). Nel girone B, dopo cinque vittorie su cinque, cade lo Sporting Club Sant’Ilario: pirotecnico 5-3 in favore del Montebello. Insufficienti gli acuti di Alves (doppietta) e Bertani.

Sempre in Terza (girone A) una novità: nel Felina si è dimesso, per motivi personali, Davide Camagnoni, e il nuovo allenatore è Simone Ferretti.

Camagnoni rimarrà comunque come dirigente; per quanto riguarda Ferretti, è un ex attaccante, tra le altre, di Real Casina, Villa Minozzo e anche Felina. Sarà alla prima esperienza da mister.