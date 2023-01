Il Vezzano ci crede: scherzetto al Fabbrico?

di Federico Prati Festival del derby in Promozione nell’ultima domenica di gennaio del calcio dilettanti (ore 14.30). Dopo lo stop per maltempo, l’imbattuta capolista Fabbrico attende un Vezzano in palla, reduce dal pesante successo sulla Riese. Proprio i rossoneri devono dare un calcio alla crisi di risultati (quattro ko in stecca), ospitando la Vianese in un autentico spareggio play-off. Fari puntati sul "Bedogni" per la sfida fra i padroni di casa del BibbianoSan Polo e il BaisoSecchia, sentita in particolare dall’esterno d’attacco Stefano Ametta recente ex canarino. Non ha nulla da perdere il Casalgrande che, rotto il lungo digiuno di vittorie, sempre fra le mura amiche ospita la vice-regina Montecchio che deve dimenticare le quattro sberle incassate dal Ganaceto. Fra i giallorossi out il guardiano Terzi squalificato così come il duttile centrocampista Zavaroni. Esame da non fallire per l’Atletic Progetto Montagna che scende a Formigine contro lo Smile rinforzato dalla new-entry Antonio Musto, centrocampista classe ’95 pescato tra gli svincolati e cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Crocevia nel girone C di Prima categoria dove il calendario oppone le prime 4 della graduatoria: la capolista Guastalla affronta il Quattro Castella in una sfida che promette emozioni, la sorpresa Daino Santa Croce...