Il Vezzano prova a fermare lo slancio dell’Arcetana

Ben sette gli anticipi in programma oggi che coinvolgono club reggiani dilettantistici.

Tutte le gare menzionate avranno il loro fischio d’inizio alle ore 15.

Due gli antipasti della settima giornata del girone B di Promozione.

Spicca Vezzano (4)-Arcetana (13): i locali saranno senza Salvatore Maniscalco, centrocampista 28enne fermato per un turno dal giudice sportivo.

Un derby reggiano dalle due facce: il Vezzano ha vinto una sola volta su sei incontri, e i biancoverdi hanno perso una sola volta. Obiettivi diversi: Vezzano vuole restare in Promozione, Arceto sogna il ritorno in Eccellenza. Arbitra Pietro Tassi di Finale Emilia.

L’altra sfida vedrà impegnato lo Sporting Scandiano (10) a Fiorano (4). Non sarà facile per i rossoblù sbancare il modenese, col Fiorano che è squadra esperta in queste categorie, seppur abbia cominciato vincendone solo una su sei. Dirigerà l’incontro Gianluca Di Lorenzo di Piacenza.

Scendendo in Prima categoria, nel girone B il Boca Barco (0) ospiterà la Casalese (6). Il Boca vorrà riscattare il pessimo inizio. In casa, contro una squadra che non ha mai pareggiato, sarà l’occasione giusta per cancellare lo "zero" dalla casella dei punti. Fischietto a Nicola Reggiani di Finale Emilia.

Nel girone C, invece, ecco l’impegno interno della Povigliese (7) che è pronta ad ospitare il Viadana (7). Due squadre dal rendimento iniziale praticamente identico: 7 punti, frutto di due vittorie, un pari e una sconfitta, i gol fatti sono cinque, mentre il Viadana ha subito 3 gol e la squadra di Poviglio quattro.

La Povigliese ha ottenuto le due vittorie in casa: nel mirino c’è il tre su tre. Direzione di gara a Jacopo Pio Cunsulo di Bologna. Poi c’è la Seconda categoria: nel girone D altro incontro fra reggiane, quello tra Novellara (2) e Saxum United (10).

Un inizio anomalo per le due: il Novellara l’anno scorso era tra le favorite, e non ha ancora vinto una gara, mentre la Saxum, neopromossa, non ha mai perso e guida la classifica assieme all’Atletico Bibbiano Canossa. Novellara cerca riscatto: arbitro della contesa Christian Chiarelli di Reggio Emilia.

Chiudiamo con la Terza categoria. Nel girone A il Puianello (10) riceverà l’Invicta Gavasseto (2): i primi sono in testa e imbattuti (con Casalgrandese e Vetto), e l’Invicta non ha ancora vinto. Fischierà Salvatore Pace di Reggio Emilia. Nel girone B, invece, ecco una trasferta per il Cavriago (9) che andrà nel parmense sul campo del Corcagnano (6). Quest’ultimi sono gli unici ancora imbattuti insieme a Sporting Sant’Ilario e Monticelli Terme. Come arbitro è stato designato Ivan Tamburello di Parma.