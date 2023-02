Il Vezzano vuol fare lo sgambetto al Montecchio

Due gli anticipi di oggi delle reggiane, si gioca alle 15. Spicca nel girone B di Promozione la sfida tra Montecchio (38) e Vezzano (30), gara tra due ottime squadre. Il Montecchio è secondo, anche se il Fabbrico con i suoi 50 punti è scappato via. I giallorossi, però, vogliono mantenere la seconda piazza e riscattare il kappao interno dello scorso turno col Castellarano per 2-0. Di fronte ci sarà un Vezzano che vuole interrompere la maledizione delle trasferte: emblematiche, infatti, le ultime 6 giornate di campionato. I gialloblù, infatti, hanno vinto le tre gare casalinghe e perso le tre in trasferta, tra l’altro tutte per 1-0 (con BibbianoSan Polo, Fabbrico e Casalgrande). Gli ultimi punti lontano da Vezzano sono arrivati il 18 dicembre (3-1 sul campo della Sanmichelese). Arbitra Tobia Volpato di Piacenza.

In Prima, girone C, il Quattro Castella ospita un Real Casina in cerca di punti per una salvezza complicata. I locali privi dello squalificato Ferrante, 29enne attaccante, mentre i biancorossi dovranno fare a meno, sempre per squalifica, dell’esperto Capelli, del giovane Riolo e del difensore del ’96 Rabotti. Assente anche Astolfi, jolly di centrocampo, infortunato. Sulla carta il Quattro Castella è favorito, essendo quarto con ben 37 punti: in casa ottimo rendimento con solo una sconfitta in 10 turni. Il Real è terz’ultimo con 14 punti e, fuori casa, su 11 occasioni, ha vinto una volta sola. Arbitra Salvatore Fortunato di Parma.

Foto: Nicolò Cilloni, bomber

del Quattro Castella: 9 gol