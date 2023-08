Il Vicenza di Diana vuole Kabashi Colpi di coda nel mercato granata

di Francesco Pioppi

Il Vicenza vuole Elvis Kabashi. Il forte centrocampista albanese è infatti in cima alla lista dei desideri di mister Aimo Diana che vorrebbe averlo ancora una volta al suo fianco per dare la caccia alla promozione in Serie B. La Reggiana gli ha recentemente rinnovato il contratto fino al giugno del 2025, ma di fronte ad un’offerta di spessore non direbbe di no.

Il calciatore è certamente apprezzato, ma è innegabile che il suo modo un po’ ‘anarchico’ di interpretare il ruolo mal si accompagni alle idee di Nesta che in quel ruolo di mezzala (destra o sinistra) preferisce interpreti più dinamici, anche a costo di perdere qualcosa dal punto di vista della qualità tecnica pura. Insomma, il suo profilo non è considerato tra quelli incedibili anche se non è da escludere che almeno un tentativo di inserirlo nel nuovo contesto granata verrà fatto.

Questo cambierebbe ovviamente anche il mercato in entrata della Reggiana, perché se dovesse partire anche il classe ’94 albanese allora Goretti sarebbe ‘costretto’ a prendere due rinforzi a centrocampo anziché uno, com’è attualmente in programma. Vedremo se ci saranno sviluppi, ma la situazione è fluida a va tenuta monitorata anche perché se Kabashi si rendesse conto di non avere un ruolo da protagonista - o comunque la giusta considerazione – potrebbe lui stesso prendere in esame l’idea di cambiare aria. Viceversa se saprà finalmente calarsi in un contesto organizzato, giocando la palla con meno tocchi e più ‘di prima’, allora sarebbe una risorsa importante a disposizione di Nesta visto che il suo piede mancino può fare la differenza anche in Serie B.

Certamente con la valigia in mano ci sono poi Luciani, che piace alla Carrarese, Vallocchia – conteso da mezza Serie C tra cui la Triestina, Montalto (il Catania ha chiesto informazioni) e Arrighini. Tutti ‘esuberi’ di lusso soprattutto per le categorie inferiori che, con le loro partenze, potranno far risparmiare alla Reggiana un bel gruzzolo di denaro che sarà poi reinvestito per finalizzare gli ultimi acquisti.

Oltre al discorso centrocampo c’è infatti da sistemare la fascia sinistra, dove il solo Pieragnolo non può dare abbastanza garanzie per 38 partite, e soprattutto l’attacco dove oltre Lanini, Varela, Vido e Pettinari (che sarà ufficializzato oggi) manca ancora un elemento in grado di garantire fisicità in area di rigore e buoni numeri realizzativi. Il preferito resta Moncini del Benevento (ex Spal) e la pista è ancora viva nonostante il ‘disturbo’ dello Spezia, ma oltre a lui Goretti ha sempre sul taccuino anche Novakovich del Venezia e De Luca della Sampdoria. Servirà probabilmente solo un po’ di pazienza.