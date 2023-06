Il volley in festa tra premi e sorrisi

Con le premiazioni avvenute martedì sera al Circolo Tennis di Canali, la Fipav guidata da Alessandro Lancetti chiude ufficialmente la stagione sportiva provinciale e si appresta a organizzare le sfide dell’annata 20232024. All’evento di celebrazione dei campionati di pallavolo appena conclusi, erano presenti tantissimi protagonisti dello sport reggiano. C’era anche il sottosegretario alla presidenza della Regione Giammaria Manghi, che nel suo discorso ha ricordato gli sforzi che la giunta Bonaccini sta facendo per sostenere due assi fondamentali: scuola e sport. E un pensiero lo ha dedicato alla Romagna: "Abbiamo conteggiato i danni agli impianti sportivi di base e parlato col ministero. E’ fondamentale garantire che non accada ciò che è accaduto col Covid: zero sport per i nostri ragazzi". Fabio Fanuli, primo allenatore del Volley Tricolore di serie A2 maschile, ha premiato la Poliespanse Correggio, che ha vinto il campionato di prima divisione femminile. Mentre è stata Julie Vollertsen, argento olimpico e madre di Niccolò Melli, a premiare i vincitori della prima divisone maschile: lo Scandiano volley.