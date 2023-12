Impegni ostici per le concorrenti

Impegni ostici per le avversarie della Reggiana in chiave salvezza. Alle 14 il Sudtirol fa visita al Venezia, deciso a riprendersi la vetta dopo lo stop di Cremona; il Brescia fa visita al Como, mentre il fanalino FeralpiSalò riceve in un’altra sfida tutta lombarda la già citata Cremonese. Alle 16,15 il Cosenza riceva la capolista Parma, mentre l’Ascoli ospita un Catanzaro tornato a correre come ad inizio stagione. Il Cittadella, infine, vuole confermare il buon momento sul campo del Modena, mentre il Pisa è di scena a Palermo. Domani alle 16,15, infine, il Lecco gioca in casa con la Ternana.

Classifica: Parma 34, Venezia 33, Como 31, Catanzaro 30, Cremonese 29, Cittadella 28, Modena 26, Palermo 25, Bari 21, Sampdoria (-2), Cosenza e Brescia 19, Pisa 18, Reggiana e Sudtirol 17, Lecco 16, Ternana 14, Ascoli e Spezia 13, FeralpiSalò 7.