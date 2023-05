Impegno, sfide e successi: bel compleanno per Gast Onlus

La Gast Onlus ha festeggiato il 15° anno di attività, impegno, sfide e successi, insieme ai tanti ragazzi, famiglie e amici. Durante il pomeriggio si sono alternate varie attività sportive, con più di cento persone che sono partite per l’escursione in bicicletta lungo la ciclabile del Crostolo; i più piccoli si sono divertiti nella gimkana nel parco del Villaggio Dossetti. Il presidente Giacomo Cibelli ha salutato i presenti, poi sono intervenuti Giammaria Manghi per la Regione, Mariella Martini, presidente Reggio Città delle Persone, il questore Giuseppe Ferrari, Mauro Ruozi, presidente della Fondazione, Azio Minardi, presidente Uisp e l’assessora Annalisa Rabitti. Allietati dalla band Half Dollar, presenti anche alcuni sportivi: Ana Maria Vitelaru, campionessa paralimpica di hand bike, rappresentanti della Valorugby e Pietro Vitalini, indimenticato "jet" della nazionale di sci degli anni ’90 e oggi partner di Gast nel progetto Skigast.