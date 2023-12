Impresa dell’Albinea Over 40. Battuti i campioni uscenti del Perugia

Il Circolo Tennis Albinea si qualifica alla finale scudetto Over 40 maschile, superando in casa la Padel Arena Perugia, la squadra campione d’Italia in carica.

La formazione guidata da Luca "Brix Braglia", che schiera in organico Luca Broggi, Vittorio Benassi, Stefano Morelli, Omar Manenti, Carlo Gioveni, Luca Sazzi e Luca Borelli, si è presa la rivincita contro un avversario di sicuro valore che lo scorso anno l’aveva estromessa agli ottavi di finale della manifestazione, trionfando 2-1 alla "bella" dopo che i primi due match avevano visto un successo per parte, per il tripudio del numeroso pubblico presente in via Grandi.

Nel prossimo fine settimana il titolo nazionale si assegnerà in trasferta, contro un Catania che ha superato nell’altra semifinale la resistenza di Torino.