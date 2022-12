In 10 partite è stato bucato una volta sola

di Francesco Pioppi

Il muro granata che esalta la Reggiana. Se una squadra ha la miglior difesa del campionato non è ovviamente ‘solo’ merito della retroguardia, ma della compattezza di tutti i reparti, questo è chiaro.

È però impossibile non sottolineare come all’interno di questa tendenza virtuosa (11 reti subite in 20 partite, la migliore del girone B) sia ben visibile l’impronta dei guanti di Giacomo ‘Jack’ Venturi.

Il portiere romagnolo, partito dalle retrovie sia per l’iniziale infortunio al ginocchio che per la scelta del club di puntare su Martin Turk, ha infatti saputo aspettare il proprio momento continuando a lavorare sodo e poi - dalla partita interna con la Vis Pesaro del 29 ottobre - non è mai più tornato in panchina. In quel momento la stagione della Reggiana è cambiata in maniera radicale, permettendo così al collettivo di Diana di issarsi e stabilizzarsi al primo posto. Da lì in poi i numeri sono diventati schiaccianti perché parliamo di 10 partite e un solo gol subito, in casa col Pontedera, con un record di imbattibilità che dopo il blitz a Lucca ha raggiunto i 712 minuti. Sì, avete capito bene: Venturi in questo campionato ha giocato 10 volte e in 9 occasioni è arrivato il ‘clean sheet’. Una costanza di rendimento che lo ha proiettato di diritto nella storia dei migliori portieri passati da Reggio, visto che solo un mito come Nico Facciolo è riuscito a fare meglio con 873 minuti senza raccogliere il pallone alle proprie spalle.

Era la stagione 1988-1989 e al termine di quella stagione arrivò la promozione in Serie B, sotto la guida tecnica del mitico Pippo Marchioro.

In queste dieci partite in cui Jack Venturi ha blindato la porta sono arrivati 24 punti sui 30 disponibili (2,4 di media a gara) e la strisciata di imbattibilità complessiva si è allungata a 11 gare. Oltre alle parate (portentosa quella contro la Lucchese) l’estremo difensore nativo di Faenza ha un feeling ormai consolidato con tutto il reparto, formato dai vari Rozzio, Luciani, Cremomesi, Laezza, Cauz e Hristov che nei momenti di difficoltà sanno di poter giocare la palla all’indietro, visto che Venturi è molto abile a destreggiarsi coi piedi. Se l’anno scorso era sembrato non sempre reattivo e così determinante, in questa stagione si sta rivelando come l’uomo in più della squadra di Diana che proprio partendo dall’impenetrabilità della propria difesa sta costruendo una buona parte dei suoi successi. Avanti così anche nel 2023 dunque, a partire dall’8 gennaio, quando il campionato ripartirà con la Reggiana che ospiterà il Siena che all’andata superò i granata per uno a zero. Altri tempi. Ora c’è un muro granata.