In 1600 vincono il freddo per la Chocolate Run

di Claudio Lavaggi

Una mattina invernale, anche se non molto fredda, ha richiamato a Casalgrande ben 1600 podisti, di cui 150 iscritti alla prova competitiva della 11ª edizione della Chocolate Run.

Sono stati i gruppi di Modena, a farla da padrone, vista la vicinanza di Casalgrande alla numerosa realtà d’oltre Secchia.

La Guglia Sassuolo ha portato 73 iscritti, Cittanova 64, Podistica Rubiera 55, Sportinsieme F 36, Sportinsieme C 35, Insieme per Rubiera 34 e Podistica Faba 33.

Tra le scuole, la più numerosa è stata la Santa Dorotea con 264 iscritti, su Media Casalgrande 123, Primaria Salvaterra 58, Primaria Casalgrande 49, Primaria Sant’Antonino 35. E proprio le scuole sono state destinatarie di premiazioni speciali. Ancora lontano dalla normalità ante Covid, si è vista comunque tanta voglia di stare insieme e festeggiare il nuovo anno a livello podistico. Tante famiglie, suddivise nei vari percorsi, da 3 chilometri a 9, a seconda della forma… e dei panettoni da smaltire.

E poi c’è stata la gara agonistica vera e propria, sulla distanza di km 9 abbondanti, anche se in realtà i vincitori non hanno mai dato l’impressione di rischiare alcunché. Ha vinto Salvatore Franzese dell’Atletica Reggio in 30’42’’, davanti a Lotfi Gribi della Olimpia Vignola in 31’02’’; a seguire, Federico Alessandro in 31’37’’, Simone Romagnoli in 32’09’’, Davide Scarabelli 32’12’’, Matteo Dallolio 32’15’’, Lorenzo Villa 32’20’’, Mattia Guidetti 32’24’’, Manuel Cagliari 32’31’’ e Andrea Govi 32’36’’. Tra le ragazze, prima Giulia Pasini (nella foto) del Cus Parma in 37’02’’, su Fatima Zahara Rahssane in 37’38’’, Evgenya Kovaleva (Sampolese) 37’55’’, Giada Fuligni 38’15’’, Sonia Del Carlo 38’24’’, Manuela Pescarolo 38’35’’, Gloria Piccinni 38’37’’, Lorena Belli 39’00’’, Natalia Pagu 39’27’’ e Cristina Nicolini 39’37’’.

Ora il podismo migra decisamente oltre Secchia, con due gare consecutive: domani a Marzaglia Nuova e domenica 15 alla Madonnina di Modena.

Cross. A San Giorgio su Legnano si è disputato il Cross Internazionale del Campaccio, presenti alcuni reggiani. Nel percorso breve, secondo Giuseppe Gravante della Corradini, a 10’’ dal burundiano Butoyi; 18° Mattia Marazzoli. Nel lungo femminile, 12ª e sesta italiana Sara Nestola, mentre al 25° posto si è piazzata Barbara Bressi della Self. Sempre per la Self, Roberto Boni è giunto 30° nel percorso lungo maschile.