CELTIC CAVRIAGO

1

REGGIOLO

1

CELTIC CAVRIAGO: Bartoli, Picchi, Grasselli, Marco Rispoli, Muto, Oliva, Rossi (33’st Issah Akilu) Pagano, Agoletti (18’st Greco), Domenico Rispoli (41’st De Rosa), Grassi (26’st Valestri). A disp.: Rosi, Vergnani, Conti, Crisci, Reggiani. All.: Viani

REGGIOLO: Giovannini, Bellini, Ravarani, Benassi (30’st Mazzali), Benedini, Amadei, Caramaschi, Gaioni (47’st Manzo), Tommaso Bozzolini (33’st Signoriello), Gabriele Bozzolini, Chirivi. A disp.: Martignoni, Umeroah, Pirondini, Busato, Previato, Casareggio. All.: Pizzo

ARBITRO: Duci di Reggio Emilia

RETI: Gabriele Bozzolini (R) al 39’pt, Pagano (C) al 45’pt.

NOTE: ammoniti Pagano, Muto, Picchi, Ravarani e Chirivi. Espulso M Rispoli (C) al 24’st.

Termina con un pari la delicata sfida tra Celtic e Reggiolo. Delicata perché entrambe ora hanno 26 punti e sono le prime due squadre appena fuori dalla zona playout. Oggi il Montecavolo (22 punti, ospita il Boca Barco che è proprio l’altra squadra in zona playout con 15 punti) potrà pericolosamente avvicinarsi. Si decide tutto nel primo tempo col botta e risposta Pagano-Gabriele Bozzolini. Il Reggiolo non sfrutta gli ultimi 20’ in superiorità numerica.