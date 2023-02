Colpo esterno del Roteglia che sbanca il campo del Fox Junior Serramazzoni e sale a quota 32 punti, occupando momentaneamente il 4° posto nel girone E di Seconda. I modenesi erano (e rimangono) penultimi, e affamati di punti, ma il Roteglia con Caputo (15’) e Maestri (70’) ha avuto la meglio (inutile il sigillo modenese al 90’ con Costi). Il Roteglia è ora a -4 dalla capolista Rubierese (che deve, però, giocare due gare). In Terza categoria torna a sorridere il Felina, che non vinceva dal 20 novembre (1-0 sul Collagna). Ieri successo di prestigio per 3-2 sul campo del Rapid Viadana, che al momento è al terzo posto con 34 punti al pari del Fosdondo. Una girandola di reti: apre Gaspari per il Felina al 14’, che poi raddoppia al 44’ con un’autorete del Rapid. Montagnoli accorcia su rigore al 50’, e Costoli porta il Felina sul 3-1 (70’). Nel finale Bonesi fissa il 2-3. Il Felina era rimasto in 10 all’85’ per doppio giallo a Corti, ma si è preso il successo salendo a quota 18. Mercoledì ospiterà nel recupero l’Invicta Gavasseto (20.30).

g.m.