In 460 al Junior Next Gen

Sono ben 460 gli iscritti al Junior Next Gen in corso di svolgimento in questi giorni al Circolo Tennis Correggio e al Circolo Tennis San Martino, quarta e ultima tappa di un circuito nazionale che vedrà i migliori giocatori di ognuna delle 3 categorie (Under 10, Under 12 e Under 14 maschile e femminile) qualificarsi al master conclusivo in programma il mese prossimo a Torino.

Sotto l’attenta supervisione del giudice arbitro Roberto Bedeschi scatteranno nella giornata odierna gli ottavi di finale, facendo così scattare lo sprint verso le finali, previste per domenica 15.

Nel torneo di terza categoria maschile andato in scena a Casalgrande con la formula del rodeo, invece, la vittoria è appannaggio, a sorpresa, del modenese Matteo Culcsi: dopo aver eliminato con un perentorio 4-1, 4-0 in semifinale il favorito Sebastiano Mantovani (Pro Parma), l’atleta del Club La Meridiana ha superato in finale 4-3, 4-1 Stefano Corradini (Set Point), reduce dalla maratona col numero 2 Lucio Edoardo Vallè (TC President Parma).

d.r.