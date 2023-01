In A2 serve la doppietta Debuttano le ragazze

In questo week end tornano in pista tutte le formazioni reggiane di hockey, con due gare di Serie A2 previste per oggi, due di B per domani, oltre al debutto in campionato della squadra femminile di Scandiano.

Roller Scandiano. Nel torneo di A2 la formazione di Alessandro Cupisti gioca stasera alle 20,45 sulla pista del Roller Bassano. I vicentini hanno perso le prime due partite, mentre i rossoblù sono al comando della classifica con 6 punti assieme ad Amatori Modena e Trissino 05. "Anche se è a zero punti è una squadra che può dare molti grattacapi a chiunque – dice Cupisti - possiedono un grande attacco e possono essere sempre pericolosi; massima attenzione e umiltà". Formazione al completo con Dimone, Ehimi, Barbieri, Rocha, Busani, Deinite, Stefani, Uva, Diego Vaccari e Vecchi.

Bdl Minimotor Correggio. Gioca alle 20,45 sulla difficile pista dell’Azzurra Novara. Correggio ha 4 punti, Novara è a zero, ma è squadra capace di mettere in difficoltà chiunque. La Bdl porta a referto i portieri Salines e Pavan, più Tudela, Righi, Casari, Caroli, Cunegatti, Scarpa, Ferrari e Maniero.

Rotellistica Sasco Scandiano. Finalmente il debutto in campionato, domani alle 15 al PalaRegnani in una cornice più degna della Serie A che non la Tensostruttura. Arriva il Versilia Forte dei Marmi, squadra alla portata della squadra di Massimo Barbieri. A presentare il debutto, ecco la veterana Valeria Calia: "Siamo un gruppo solido che ha lavorato bene fino ad oggi, spesso ci facciamo prendere dallo slancio di voler figurare bene e questo lo abbiamo pagato. Ma pensiamo di essere competitive, in particolare con le due argentine Pinto e Gimeno e l’azzurra Anna Berti".

A referto, Ganassi, Pisati, Martino, Calia, Ferrarini, Belmkhair, Pinto, Montoni, Gimeno e Berti. Serie B. Domani alle 18, derby tra Roller Scandiano e Italplastics Correggio. Sempre domani alle 18, ma a Correggio, Minimotor-Pico Mirandola.

c.l.