In ansia per Marcus Lee

Riprenderanno oggi gli allenamenti della Pallacanestro Reggiana in vista dello ‘spareggio salvezza’ con Scafati in programma domenica alle 17,30 al Bigi. I risultati arrivati nel week end, con le vittorie di Napoli, Brescia e della stessa Givova, non lasciano margine di errore alla truppa di Dragan Sakota che contro quella di Pino Sacripanti dovrà anche ribaltare la differenza canestri (si parte dal -2 dell’andata). Occhi puntati su Marcus Lee che ha saltato la trasferta di Venezia per una distorsione lombare accusata nel precedente match contro Trieste. Il lungo ex Cremona è ancora alle prese con le terapie e solo nei prossimi giorni si potranno avere le prime indicazioni riguardo un suo recupero. Nel frattempo proseguono le prevendite per il match contro i campani e sono state attivate anche quelle per l’altra gara casalinga contro Treviso, prevista per sabato 15 aprile alle 20,30. Tagliandi sul circuito ‘Vivaticket’ o allo ‘Store’ e in sede (lun-ven dalle 17 alle 19).