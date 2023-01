In Argentina il re degli scalatori si chiama Tarozzi

Bardiani Csf Faizanè protagonista in Argentina alla Vuelta di San Juan, classica per il ciclismo dell’America Latina arrivata alla 39ª edizione, dove un atleta della squadra reggiana, Manuele Tarozzi, ha indossato la maglia di miglior scalatore. L’impresa è riuscita nella 4ª tappa, in cui Tarozzi ha artigliato la vetta degli scalatori inserendosi in una fuga e incamerando punti sulle varie salite che hanno reso selettiva la frazione. Tarozzi aveva già tentato l’impresa nella prima giornata della Vuelta di San Juan con una lunga fuga, riassorbita a 20 chilometri dal traguardo.

Sempre nella 4ª tappa, la squadra ha sfiorato la top ten nella volata conclusiva a Barrael dopo 190 chilometri di gara vissuti in apnea: 11° Filippo Magli. Nella classifica generale dominano o Fernando Gaviria e Sam Bennett. Manuele Tarozzi, 24enne originario di Faenza, corre con la Bardiani dal 2022. In precedenza è salito alla ribalta nel 2020 nei Campionati italiani Under 23. Filippo Magli, invece, è un classe ‘99, toscano, al primo anno di professionismo. La squadra per la trasferta argentina è inoltre composta da Iker Bonillo, Mattia Petrucci, Alessandro santoromita, Alessandro Tonelli, Enrico Zanoncello. "Ho chiesto ai ragazzi di osare per far capire quello che sanno fare. Punto molto su questi giovani, mi piace lavorare con loro", dice il direttore sportivo Mirko Rossatto. Ieri la corsa ha avuto una pausa di riposo. Si riprende oggi con la frazione Chimbaso-Alto Colorado, 173 chilometri con alcuni passaggi montani, dove Tarozzi cercherà di difendere la maglia di leader delle vette. Sabato frazione di 145 chilometri disegnata attorno al velodromo Vicente Chancay, domenica tappa per velocisti di 112 chilometri per il gran finale. m.t.