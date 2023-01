In arrivo Vallocchia, se ne va D’Angelo

di Francesco Pioppi

Signore e signori, si parte: oggi inizia il ‘gran ballo’ del calciomercato che andrà avanti fino al 31 gennaio. La Reggiana fortunatamente non dovrà rincorrere nessun ‘salvatore della patria’ perché il gruppo fin qui ha funzionato, ma un paio di interventi di restyling andranno portati a termine. Il primo riguarda il centrocampo, reparto in cui già oggi i granata potranno ufficializzare l’arrivo dal Cosenza della mezzala mancina Andrea Vallocchia (nella foto). Classe ’97, giocatore duttile che abbina corsa e intensità a una buona tecnica di base, entrerà subito in rotazione garantendo forze fresche nelle 18 partite che restano da qui alla fine. Un tassello che il ds Roberto Goretti mirava da tempo e che diventa necessario visto l’addio di Sonny D’Angelo. Il centrocampista palermitano torna infatti all’Avellino, la squadra da cui la Reggiana lo aveva prelevato appena 12 mesi fa. Arrivato all’ombra dei leoni di San Prospero con un curriculum da centrocampista goleador, non ha mai tenuto fede a quelle aspettative. In Irpinia ritroverà mister Rastelli che lo aveva valorizzato in passato e con questa mossa, il club di casa nostra si alleggerirà di un ingaggio importante che arrivava fino al giugno del 2024. Ieri Sonny è passato a salutare tutti a Cavazzoli. Adesso bisognerà valutare la situazione relativa a Daniele Sciaudone che fin qui ha trovato pochissimo spazio ed è in scadenza di contratto e qualche riflessione potrebbe farla anche Mattia Muroni, ‘chiuso’ dal ritorno di Luca Cigarini pur avendo ben figurato quando è stato chiamato in causa. Nel frattempo, la Reggiana ha accolto in prova il centrocampista offensivo classe 2001 Natan Girma che sta facendo molto bene con il Sona (Serie D). Da verificare poi la situazione della fascia sinistra, dove si dovrà valutare attentamente il percorso di recupero di Manuel Nicoletti, finito ko dopo poche partite per un problema al tendine d’Achille. Se il laterale potrà tornare ad essere a pieno regime in tempi brevi (diciamo al massimo 3-4 settimane) allora si chiederà a Guiebre di fare gli straordinar, altrimenti Goretti si muoverà per trovare qualcuno che possa dare una mano da subito.