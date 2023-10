In azzurro anche il cavriaghese. Filippo Rinaldi

Non solo Bianco: è in nazionale Under 21 anche il reggiano Filippo Rinaldi. Portiere di proprietà del Parma, è nato a Montecchio il 4 dicembre del 2002. È originario di Cavriago, e attualmente è in prestito all’Olbia, nel girone B di Serie C. In carriera ha 34 presenze in Serie C fatte tra Montevarchi, Piacenza e Olbia. L’esordio in C, guarda il destino, arrivò il 30 agosto del 2021 proprio a Reggio con la Reggiana (2-0 per i granata). Per Rinaldi, nella stagione 2020-21, ben 10 panchine in Serie A nel Parma di mister D’Aversa (oggi al Lecce), ma senza mai esordire in massima serie. Nel 2019 ha partecipato al Mondiale under 17. Oggi l’Under 21.

g.m.