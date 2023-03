In C Silver la Rebasket anticipa a Bologna

Trasferta bolognese per la Rebasket (24), impegnata questa sera alle 21,15 al PalaSavena di San Lazzaro nell’anticipo che apre la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver contro i padroni di casa del Basket Save My Life (16).

Reduce dal netto successo interno sulla Despar 4 Torri Ferrara, la formazione di Casoli veleggia al nono posto a -2 da Lugo e vorrebbe sfruttare il match odierno per effettuare l’aggancio, almeno temporaneo, nei confronti del club romagnolo.

Per farcela, però, bisognerà migliorare il proprio rendimento in termini di punti subiti in trasferta, che attualmente sono 81; i padroni di casa, tuttavia, sono decisamente in crescita e, dopo una prima parte di stagione avara di risultati, hanno decisamente svoltato diventando più solidi e compatti.

Il punto di riferimento offensivo è il baby Gamberini (18,2 punti ad allacciata di scarpe), in doppia cifra al pari di Nanni (10,3) e del veterano Tapja (10,5).