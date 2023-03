In C Silver non c’è gloria per la Rebasket

BSL SAN LAZZARO

69

REBASKET

58

BASKET SAVE MY LIFE SAN LAZZARO: Micheli 9, Sibani, Baldi 13, Domenichelli 2, Nanni 9, Comastri 4, Pontieri 7, Ceccato, Rossi 5, Tapia 20. All. Nieddu.

REBASKET: Piccinini 1, Bertozzi, Vezzali ne, Catellani ne, Coradeschi 2, Rovatti 16, Oziegbe ne, Petrolini 6, Amadio 15, Bertolini 4, Mursa 6, Bovio 8. All. Casoli.

Arbitri: Grazioli di Bologna e Negro di Piacenza.

Note: parziali 23-12, 38-28, 42-44.

Sconfitta esterna per la Rebasket (24), che cade a San Lazzaro di Savena nell’anticipo di C Silver. La formazione di Casoli conferma le difficoltà in trasferta al cospetto del Basket Save My Life (18) e fallisce così l’aggancio all’ottavo posto della graduatoria: dopo un inizio in salita, gli ospiti erano riusciti a rientrare ad inizio ripresa, trascinati dai canestri della coppia Rovatti-Amadio, per poi subire il break decisivo nel quarto periodo.

Oggi, nel posticipo della poule playout di Serie D, alle 18,30 il Nubilaria (8) fa visita ai bolognesi del Voltone (16), primi in classifica e reduci dallo stop contro l’SB Cavriago.