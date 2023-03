In campo 9 squadre reggiane: la Bmr cerca la 18ª vittoria di fila

E’ la Bmr Basket 2000 (38) ad aprire la nona di ritorno di Serie C Gold. La squadra di Diacci, regina del torneo con una striscia aperta di 17 gare, gioca alle 18 a Bologna contro la SG Fortitudo (20). Alle 18,30, invece, l’E80 Group Castelnovo Monti (16) fa visita al Bologna Basket 2016 (34), mentre alle 20 la Dilplast Clevertech Montecchio (22) ospita a Sant’Ilario il fanalino Molinella (8): la speranza per i bianco-blu è quella di recuperare qualche infortunato, visto che nel derby con la Bmr l’organico era ridotto ai minimi termini.

In C Silver trasferta non banale per la capolista Correggio (42), impegnata alle 21 sul campo della Virtus Medicina (34), terza in classifica in compagnia di Scandiano e Magik Parma. Alla stessa ora proprio l’Emil Gas Scandiano (34) difende una striscia di 4 successi di fila a Santarcangelo (30), nella seconda trasferta consecutiva dopo il blitz di Casalecchio: Astolfi e soci dovranno guardarsi da un avversario che in casa ha vinto 10 gare su 12 mettendo a segno 83,3 punti per gara. Chiusura dedicata alla gara esterna del Novellara (28), in campo alle 21 sul parquet del fanalino Grifo Imola (4), che arriva da 14 stop e non sembra avere le armi per poter fermare i bianco-rossi di Boni.

In Serie D nella poule playoff la Scuole Basket Cavriago (6) gioca alle 18 al Pianella contro i Villanova Basket Tigers (12), mentre in quella playout la Berrutiplastics Torre (10) vuole dare continuità alla vittoria con Cesena nella sfida delle 18,30 sul campo dell’Antal Pallavicini (2); nell’altro gruppo, invece, l’SB Cavriago (10) punta a rafforzare il terzo posto nella trasferta delle 19 ad Argenta (16).