In campo solo la Terza Passerella per la Saxum

di Federico Prati

Domenica anomala (ore 15.30) per il calcio dilettanti animato soltanto da Serie D e Terza categoria.

Tutti gli altri campionati osservano un turno di riposo, lasciando spazio al Torneo delle Regioni in corso di svolgimento fra Piemonte e Valle d’Aosta.

Passerella casalinga per i leader indiscussi della Saxum United che attendono uno Sporting Tre Croci alla caccia dell’ultimo pass per i play-off, attualmente detenuto dal S.Ilario a +2 sugli scandianesi a 180’ dal gong.

La capolista di mister Codeluppi ha organizzato un pomeriggio di festa fra gnocco fritto e altre prelibatezze per spettatori e giocatori durante il terzo tempo. Dopo la finale del Memorial Presidenti di mercoledì persa ai rigori, il Cadelbosco viaggia a Dosolo per riaffrontare il Rapid Viadana: il team di mister Arduca punta a migliorare il proprio piazzamento in vista dei play-off già matematicamente conseguiti.

Dopo le 3 sberle di domenica scorsa, la Plaza Montecchio deve ripartire ospitando un Vetto quasi estromesso dalla corsa agli spareggi in un’annata ben al di sotto delle aspettative. Si annuncia sfida tiratissima alla Canalina fra la Reggio Calcio intenzionata a difendere l’argento attualmente in coabitazione col Rapid Viadana, davanti grazie agli scontri diretti col blitz di tre settimane fa sui biancorossi, e il S.Ilario che difende l’ottava e ultima piazza per prolungare la stagione agli spareggi.

Il programma

Terza categoria: Casalgrandese (19)-Felina (31); Invicta Gavasseto (29)-Fosdondo (49); Plaza Montecchio (48)-Vetto (34) al "D’Arzo" di Montecchio; RamisetoLigonchio (21)-Cavriago (41); Rapid Viadana (52)-Cadelbosco (45); Reggio Calcio (52)-S.Ilario (39); Saxum United (67)-Sporting Tre Croci (37).

Nell’anticipo di ieri fra Fogliano e Collagna netto blitz degli appenninici per 3-1 grazie alle reti di Gabriele Monelli, Giannotta e il lob del sempreverde Giordano Ferretti.