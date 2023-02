"In cucina non c’è partita, qui è un altro pianeta... Ma avremo fame anche in campo"

di Daniele Petrone

Sindaco Luca Vecchi, dove guarderà il derby?

"Allo stadio. Mi sembra giusto esserci per rappresentare la vicinanza della città alla Reggiana in una partita fondamentale".

Si siederà vicino al collega di fascia tricolore Enzo Lattuca?

"Penso che mi posizionerò al fianco dei dirigenti granata, ma a poca distanza ci sarà anche Enzo".

Vi siete sentiti?

"L’ho informato della mia presenza".

Suona quasi come un avvertimento...

Lo ha stuzzicato?

"Per scaramanzia non l’ho provocato. Ma pure lui ha avuto self control. Non abbiamo azzardato pronostici".

Tattica attendista che in politica spesso paga... Chi è più bravo tra voi due?

"Lui è uno dei sindaci più bravi dell’Emilia-Romagna, nonostante la giovane età è già stato in Parlamento e ora, al suo primo mandato a Cesena, sta lavorando benissimo. Io ed Enzo siamo amici e condividiamo una visione politica come il sostegno a Stefano Bonaccini per le primarie Pd. Sarà divertente essere avversari per una volta".

Cortesie da ospite: gli porterà un regalo?

"Uno scatolone di cappelletti, erbazzone e lambrusco".

Come a dire: sul campo vada come vada, ma in cucina vince Reggio...?

"Beh, io la piadina romagnola la mangio sempre volentieri perché è squisita. Ma i nostri cappelletti sono di un altro pianeta, su questo non ho dubbi...".

Ai romagnoli invidia qualcosa?

"Premetto che concordo con quanto disse il grande giornalista e scrittore Edmondo Berselli su quel trattino che separa Emilia-Romagna. Così unite nell’essere tra le migliori regioni d’Europa, ma allo stesso tempo così diverse. Se devo scegliere però dico il turismo, i romagnoli hanno creato un’industria eccezionale. Ma noi emiliani o reggiani non siamo secondi a nessuno. Soprattutto nello sport".

Allora cali l’asso e scelga un emiliano simbolo per la sfida alla Romagna.

"Il patron Romano Amadei. Antropologicamente rappresenta l’emiliano al 110%. È un gigante della storia della Reggiana, bisogna riconoscergli non solo sostegno economico e ambizione, ma qualcosa che va oltre: senso di umanità e serietà. Rispetto a chi ha promesso sogni per poi fuggire (si riferisce a Mike Piazza, ndr), ha costruito tutto dal nulla con umiltà e coi fatti. Dal colosso Immergas alla nuova Reggiana. Va ringraziato, ma anche aiutato".

È un appello?

"Sì. Specie se si andrà in Serie B, la città deve trovare la forza per sostenerlo. Noi come Amministrazione lo faremo e lo stiamo facendo per il nuovo centro sportivo di via Agosti. Purtroppo l’ultima promozione è quasi come non averla vissuta; a causa della pandemia i nostri tifosi non hanno potuto neppure goderne allo stadio. Anche per questo vogliamo riprenderci la B".

Serve battere il Cesena...

"Credo che non sarà decisiva. Chiaro che a seconda di chi vince, il campionato cambierà in qualche modo".

Un giocatore che le piace e che può decidere la partita?

"Visti i miei trascorsi, sono più esperto di atletica che di calcio, ma la Regia l’ho vista spesso quest’anno. Ciò che mi ha colpito di più è il collettivo. La squadra sta mostrando determinazione e caparbietà uniche. Dopo aver preso cinque gol a Fiorenzuola, ha reagito non perdendo quasi mai: questa è mentalità e fame giusta".

E il fattore campo conterà?

"Il Cesena gioca in casa, è vero. Ma gli oltre 2.500 tifosi granata che saranno allo stadio, hanno dello straordinario; la loro presenza si sentirà e i giocatori ne beneficeranno. Quando Reggio decide di mobilitarsi non ce n’è per nessuno".