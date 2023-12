In granata l’italo-argentino Reinhart. Centrocampista dai piedi educati

"Avete preso un giocatore forte e di grande tecnica!".

L’ingaggio da parte della Reggiana di Tobias Reinhart, centrocampista italo-argentino classe 2000, ha già fatto il giro del mondo attraverso i social e a parlare sono i tanti tifosi del Temperley, club della Serie B argentina da cui proviene il nuovo ‘volante’ granata.

Alto 177 centimetri per 75 chilogrammi, il ragazzo ha già svolto il primo allenamento agli ordini di Alessandro Nesta ed è pronto a firmare un contratto triennale che però, come da regolamento, potrà essere depositato in Lega solo a partire dal prossimo 2 gennaio, ovvero all’apertura della sessione invernale del calcio mercato.

Tradotto: Bardi e compagni dovranno affrontare queste ultime due importanti partite del 2023 (con Sudtirol e Catanzaro) senza di lui, ma la notizia è comunque un bel raggio di sole in un orizzonte ultimamente piuttosto cupo.

Chi lo conosce bene lo descrive come un giocatore in grado di ricoprire un po’ tutti i ruoli del centrocampo, ma soprattutto abile nel far girare la squadra. Non è difficile pensare che possa essere una sorta di alter ego di Cigarini e Kabashi e che, solo numericamente, prenderà il posto del deludente (e partente…) Da Riva.

Gli uomini dello scouting granata lo seguivano da diverso tempo, ma l’operazione si è potuta concretizzare solo dopo la chiusura del campionato di calcio argentino.

Nell’ultima edizione della ‘Primera Nacional’, il nuovo calciatore della Reggiana ha collezionato 34 presenze, segnando 2 gol e servendo 4 assist.

Il Temperley ha finito la regular season all’ottavo posto e ha così partecipato ai playoff, uscendo ai quarti di finale per mano del Deportivo Maipù per differenza reti (2-0 all’andata e 2-1 al ritorno).

Reinhart ha quindi giocato l’ultima partita ufficiale lo scorso 12 novembre e non avrà evidentemente bisogno di rifare da capo una preparazione atletica, ma dovrebbero bastargli un paio di settimane per arrivare al livello dei (nuovi) compagni di viaggio.

L’atleta italo-argentino torna nel nostro Paese a distanza di tre anni dalla sua prima esperienza.

Tra il 2019 e il 2020 era infatti allo Spezia dove si era diviso tra Primavera (10 presenze) e prima squadra (2 gettoni) dove aveva esordito agli ordini di Italiano, l’attuale mister della Fiorentina.

L’arrivo dell’ondata di Covid e altre scelte in divenire non diedero modo ai liguri di riscattarlo pur avendo destato una buona impressione a tutto l’ambiente. Adesso ci riprova la Reggiana che ha enorme bisogno di qualità per rendere più fluida la manovra.

Oltre a lui arriveranno certamente anche un laterale sinistro, due attaccanti e probabilmente anche un secondo centrocampista.

Si preannuncia quindi un mercato piuttosto movimentato, sia in entrata che in uscita…