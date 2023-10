In porta c’era Superman. Cigarini, lo smalto di sempre

BARDI 8. Una gran parata al 19’ su Pierini, a mano aperta. Un rigore perfettamente intuito ad uno come Pohjanpalo. Tutte le situazioni risolte in maniera efficace. Scusate se è poco: quando si dice mettere i guantoni sui tre punti. Superman.

SZYMINSKI 6.5. Impreciso su Pierini che impegna Bardi, ma nella ripresa mura Ellertsson. In generale interpreta bene il doppio ruolo: un po’ terzino, un po’ braccetto. Ha sostituito con sicurezza Sampirisi, e non era scontato.

ROZZIO 6.5. Alla seconda gara di fila, è ancora una volta dominante nelle palle aeree, e concede poco a Pohjanpalo, uno capace lo scorso anno di segnare 19 volte. Il capitano si sta mostrando all’altezza della Serie B.

MARCANDALLI 7. Due interventi che valgono da soli il votone. A un quarto d’ora dalla fine dice di no a Busio che aveva calciato a botta sicura. Soprattutto, però, è bruciante nell’anticipare qualsiasi altro calciatore sulla parata di Bardi nel rigore. Una spazzata decisiva. Per il resto è ovunque in area.

PORTANOVA 6.5. Rientra dopo il problema fisico, e, in effetti, nel corso dei 90’ è un diesel. Primo tempo dove alterna qualche strappo a diverse palle tenute troppo tra i piedi. Diventa prezioso quando si avvicina il gong finale: tante corse che danno respiro ai suoi.

CIGARINI 7. L’ultima da titolare: 26 agosto, a Como. Bianco e Kabashi squalificati? No problem, ci pensa un Cigarini versione tempi migliori. Lucida la regìa, sua la pennellata nel corner per Gondo (dal 44’st Da Riva).

CRNIGOJ 6. Un brivido per una gamba un po’ alta su Pohjanpalo, visto che era già ammonito. Un primo tempo buono, dove si sono iniziate a vedere le sue "proverbiali" cavalcate box to box. Poi cala (dal 24’st Nardi 6: mette la solita generosità al servizio).

PIERAGNOLO 5.5. Prova simile a quella col Bari (dove, però, aveva spinto di più e meglio). Ovvero: corsa ce n’è, la partecipazione a sinistra non manca, ma grossa l’ingenuità sul rigore. Se la porta avanti col braccio senza praticamente pressioni (dal 24’st Pajac 6: non è ancora al top, ha messo altra benzina nel serbatoio).

GIRMA 6. Simile a Portanova: un po’ di confusione nella prima parte di gara, poi cresce. L’emblema è il primo giallo di Zampano: Girma gli "danza" attorno con tecnica e fisico, com’è nel suo dna (dal 34’st Melegoni sv).

ANTISTE 6. Da un calciatore offensivo ti aspetti tiri, assist. Ancora latitano, però è da sottolineare l’impegno. Non esce mai dalla partita, ma aiuta come può: uno scatto, una sponda, uno scambio veloce.

GONDO 8. Un golazo al volo, fa espellere Zampano, prende una traversa. In mezzo a ciò, trae il meglio da ogni situazione. What else? (dal 44’st Varela sv).