In Serie B è già scontro al vertice Seconda giornata di tornei cadetti con 8 squadre in campo: San Martino e Asola Remedello in Serie B Maschile, Tirabassi & Vezzali e Giusto Spirito Rubierese in B1 Femminile, CVR e Arbor Interclays Itarca in B2 Femminile. Ingresso gratuito, le società invitano i propri tifosi.