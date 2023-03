In Serie D il Lentigione perde anche Micheal Squalificato Gallicchio

Non c’è proprio pace per il Lentigione che sta lottando per restare in Serie D ed uscire dalle paludi del fondo classifica.

Il 20enne attaccante del Lentigione Chiemerie Micheal (nella foto) è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lieve lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro.

Micheal si era infortunato nella gara esterna con la Giana Erminio; lo staff medico si riserva ulteriori accertamenti per definire il percorso riabilitativo e i tempi di recupero. E’ il terzo gioc atore del Lentigione che si infortuna ad un ginocchio nel giro di 10 giorni dopo Rossi e Ferrari.

Lavoro per il Giudice Sportivo che ha squalificato per un turno Claudio Gallicchio, allenatore della Bagnolese, giunto a Scandicci alla sua quinta ammonizione.

Gallicchio non sarà in panchina domenica 2 aprile nella gara interna con il Corticella. E’ stata invece la decima ammonizione stagionale (patita in casa col Mezzolara) a far scattare la squalifica di un turno per Mattia Bassoli della Correggese, che salterà la trasferta di Forlì.

Torneo di Viareggio: Rapp. Serie D-Imolese 4 a 0, in gol Simone Bonetti del Lentigione.