Per il volley regionale si giocano due gare stasera e quattro domani, tutte ad ingresso libero.

Stasera alle 21 alla Pertini, per la Serie D maschile, derby probabilmente ad esito scontato tra Naytes Vaneton Interclays (31 punti) e Vigili del Fuoco Marconi (0).

In C femminile, si prevede equilibrio tra Cavezzo (28) e Ama San Martino (27) alle 21,30.

Domani, in Serie C maschile, Circ. Inzani Parma (25) – Tricolore Pieve (14) alle 21,15.

In D femminile, alle 21 alla palestra Pertini, la Vaneton Limpia (23) affronta la capolista Emmezeta Piacenza (38). Alle 21, alla palestra ex Artigianelli, per la salvezza si gioca R.P.F. (7) – La Salle Parma (12). A Parma alle 21, trasferta difficile per l’Everton (36) sul campo del Cus (27).